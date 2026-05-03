Eine laut Polizei aufmerksame Zeugin hat am Donnerstag einen 42 Jahre alten Mann dabei beobachtet, wie dieser ein offensichtlich fremdes, vor einem Hoftor in der Hauptstraße liegendes, „zugestelltes“ Paket an sich nahm und sich aus dem Staub machte. Die Frau sprach den Mann „auf sein Fehlverhalten an“. Daraufhin brachte er das Paket zurück. Die Frau verständigte außerdem die Polizei. Diese kontrollierte den Mann in der Nähe. Ein Strafverfahren wegen Diebstahls wurde eingeleitet.