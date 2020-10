Eine Frau ist laut Polizei am frühen Samstagmorgen in Kaiserslautern beim Rauchen aus dem offenen Fenster in den Hof gestürzt und hat sich dabei schwer verletzt. Eine Nachbarin hörte die Hilferufe der 58-Jährigen und verständigte die Beamten. Nachdem die Streife nach eigenen Angaben Erste Hilfe geleistet hatten, wurde die Schwerverletzte vom Rettugnsdienst ins Westpfalz-Klinikum gebracht.