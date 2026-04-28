In der Humboldtstraße in Worms ist es am Abend des 25. April 2026 zu einem schweren Unfall gekommen. Nach ersten Erkenntnissen stürzte eine Frau aus einem Fenster eines Gebäudes.

Rettungskräfte und die Polizei waren umgehend vor Ort, um die Erstversorgung einzuleiten und die Unfallstelle zu sichern. Über den genauen Gesundheitszustand der Frau sowie die Hintergründe des Sturzes liegen aktuell noch keine gesicherten Informationen vor.

Die Polizei bestätigte den Vorfall, wollte sich am Montag aber noch nicht detailiert dazu äußern.