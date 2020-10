Eine aufmerksame Anwohnerin meldete der Polizei am Dienstagmorgen, dass soeben ein etwa 45-jähriger Mann an der S-Bahn-Haltestelle bei der Alla-Hopp-Anlage in Rülzheim ein schwarzes Mountainbike stehlen wollte. Als die Zeugin sich dem Mann näherte, ergriff dieser schlagartig die Flucht. Das Fahrradschloss hatte er bereits aufgebrochen. Durch ihr couragiertes Auftreten konnte der Diebstahl letztlich verhindert werden.