In der Karlsruher Südstadt läuft am Donnerstagmorgen seit 10 Uhr ein Großeinsatz von Polizei und Rettungskräften. Wie ein Polizeisprecher auf Nachfrage mitteilt, bedrohte in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses ein Mann mit einem Messer eine Frau. Die Frau habe die Wohnung unverletzt verlassen. Der Mann weigere sich allerdings, aus der Wohnung zu kommen. Die Lage sei unter Kontrolle. Wir berichten weiter.