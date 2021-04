Eine 20 Jahre alte Frau ist am späten Mittwochabend in Kaiserslautern von Unbekannten mit einem Messer bedroht worden. Das hat die Polizei mitgeteilt.

Die Frau sei gegen 23.20 Uhr in der Merkurstraße zwischen Denisstraße und Röchlingstraße von einem Unbekannten mit vorgehaltenem Messer in Richtung eines Gebüschs gedrängt worden und gestürzt; dabei verletzte sie sich an der Hand. Der Täter habe von ihr abgelassen, als sich ein Auto genähert habe, schreibt die Polizei weiter. Er sei über einen Parkplatz in Richtung Denisstraße geflohen.

Die Angegriffene wurde ärztlich versorgt und dann von der Polizei nach Hause gebracht.

Die Polizei fahndete nach dem Unbekannten, fand ihn aber nicht. Sie gibt folgende Beschreibung: etwa 1,80 Meter groß, dunkle, lange Kleidung, Glatze, Brillenträger. Wer Hinweise zu dem Vorfall geben kann, wird gebeten, sich unter Telefon 0631/369-2620 bei der Polizei zu melden.