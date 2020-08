Eine 38-Jährige ist am Donnerstagabend im Stadtteil Jungbusch von einem unbekannten Mann verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, stand die Frau kurz nach 19 Uhr an der Straßenbahnhaltestelle Dalbergstraße, als ihr der Unbekannte offenbar grundlos mit dem Fuß mehrfach in den Bauch trat. Anschließend sei er aus der Unterführung, in der sich die Haltestelle befindet, geflüchtet. Laut Polizei erlitt die Frau Prellungen im Bauchbereich. Sie wurde in ein Krankenhaus eingeliefert.

Die Polizei sucht jetzt nach dem Täter. Er wird wie folgt beschrieben:

- Zirka 40 Jahre alt

- Schlanke Statur

- Kurze graue Haare

- Trug graue Arbeitskleidung

Zeugen, die auf die Tat aufmerksam geworden sind und Hinweise zum Täter geben können, sollen sich unter der Telefonnummer 0621/1258-0 bei der Polizei melden.