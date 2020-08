Im saarländischen Nohfelden ist am Sonntagnachmittag ein Hund von der Feuerwehr aus einem geschlossenen Pkw befreit worden. Nach Angaben der Polizei wurde ihnen gegen 15.15 Uhr mitgeteilt, dass ein Hund in einem Auto eingesperrt sei und ständig belle. Beim Eintreffen der Beamten fanden sie den Pkw im Schatten eines Baumes abgestellt, ein Fenster war einen Spalt geöffnet und frisches Wasser war im Fahrzeug vorhanden. Die Feuerwehr konnte den Hund befreien. Über die Sprechanlage des Strandbades am Bostalsee wurde die Fahrzeughalterin gerufen. Die 30-jährige Belgierin erschien sofort an ihrem Auto. Von den Beamten vor Ort wurde sie auf die Gefahren hingewiesen, die durch Überhitzung in geschlossenen Autos entstehen können. Wer sein Tier in einer solchen Situation zurücklässt, handelt nicht nur gedankenlos, sondern verstößt auch womöglich gegen das Tierschutzgesetz.