Eine Frau ist am Freitagmittag in Ludwigshafen-Oggersheim angegriffen und verletzt worden. Der Täter soll sie zunächst mit einer Wasserspritzpistole bespritzt und anschließend mit einem Schlagring geschlagen haben.

Eine Frau ist am Freitag gegen 13 Uhr auf dem Hans-Warsch-Platz vor dem Bürgerbüro in Ludwigshafen-Oggersheim Opfer eines Angriffs geworden. Nach Angaben der Polizei wurde sie zunächst von einem jungen Mann mehrfach grundlos mit einer Wasserspritzpistole bespritzt.Als die Frau den Mann wiederholt aufforderte, dies zu unterlassen, soll dieser unvermittelt mit einem Schlagring in ihren Unterleib geschlagen und ihr anschließend gegen den Bauch getreten haben. Danach flüchtete der Täter in Richtung Mannheimer Straße.Der Gesuchte wird als etwa 18 bis 21 Jahre alt, rund 1,70 Meter groß und von stämmiger Statur beschrieben. Er habe kurze schwarze Haare getragen und sei mit einem dunkelblauen T-Shirt sowie einer kurzen Jeans bekleidet gewesen.Die Polizeiwache Oggersheim bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise auf den Täter geben können, sich unter der Telefonnummer 0621 96324650 zu melden.