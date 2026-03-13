Ein Streit zwischen drei Männern und einer 35-Jährigen, der eskalierte, mündete in eine körperliche Auseinandersetzung und endete schließlich mit einem Kieferbruch, den die Frau erlitt. Wie die Polizei am Freitag meldete, ereignete sich der Vorfall bereits am Sonntag, den 25. Januar, zwischen 1 und 2 Uhr im Ludwigshafener Stadtteil Oggersheim in der Schnabelbrunnengasse auf Höhe einer Tiefgaragenzufahrt. Laut Bericht befand sich die 35-Jährige auf dem Heimweg, als sie von drei unbekannten Männern im Alter von etwa 20 bis 25 Jahren angesprochen wurde. Nach ersten Erkenntnissen kam es zu einer verbalen Auseinandersetzung, die eskalierte. In der Folge erhielt die Frau einen Schlag ins Gesicht. Ein Arzt stellte später einen beidseitigen Kieferbruch fest.

Die Polizei sucht nach Zeugen, die zur fraglichen Zeit im Bereich der Schnabelbrunnengasse etwas Verdächtiges beobachtet haben oder Angaben zu den beteiligten Personen machen können, und bittet unter Telefon 0621 963-24650 oder per E-Mail an pwoggersheim@polizei.rlp.de um Hinweise.