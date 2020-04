Eine 44-jährige Frau soll in Karlsruhe ihren Ex-Freund mit einem Küchenmesser angegriffen und verletzt haben. Zuvor habe es in ihrer Wohnung eine Auseinandersetzung zwischen den zwei Betrunkenen gegeben, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Dabei soll das spätere Opfer, ein 42-Jähriger, seine Ex-Freundin beleidigt und bespuckt haben. Im weiteren Verlauf des Streits am späten Mittwochabend habe er sie auf das Bett gestoßen, gewürgt und mehrfach mit den Fäusten auf sie eingeschlagen. Daraufhin sei die Frau in die Küche geflüchtet, mit dem Messer zurückgekehrt und habe mehrfach auf den Mann eingestochen.

Laut der Polizei floh der 42-Jährige über ein Fenster aus der Wohnung im Karlsruher Stadtteil Durlach. Er kam in eine Klinik, die er noch in der Nacht wieder verlassen konnte. Die 44-Jährige wurde vorläufig festgenommen, kam allerdings wieder auf freien Fuß. Gegen sie wird laut einer Polizeisprecherin nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.