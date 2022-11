Eine am Donnerstag in einer Wohnung in Darmstadt gefundene 30-jährige Frau ist erstochen worden. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte habe die Frau noch gelebt, sei dann aber ihren Verletzungen erlegen, sagte der Sprecher der Staatsanwaltschaft, Robert Hartmann, am Freitag. Näheres solle eine Obduktion klären.

Gegen einen kurz nach der Tat festgenommenen 25-Jährigen sei Haftbefehl wegen Mordverdachtes beantragt worden, sagte Hartmann. Als Motiv gingen die Ermittler derzeit von einer Beziehungstat aus. Am Tatort sei ein Messer gefunden worden, das möglicherweise als Tatwaffe in Betracht kommt. Die Einsatzkräfte seien vom Bruder des Opfers alarmiert worden. Derzeit sei nicht davon auszugehen, dass er Augenzeuge der Tat war.