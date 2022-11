Das Auto einer 72-Jährigen ist am Donnerstag mit einem Ei beworfen worden. Laut Polizei ereignete sich der Vorfall gegen 18 Uhr. Die Ludwigshafenerin war mit ihrem schwarzen Golf auf der Heinigstraße in Richtung Bahnhofsstraße unterwegs. Als sie an einer roten Ampel anhielt, so die Polizei, warf ein bislang Unbekannter ein Ei an ihre Beifahrertür. Durch das Ei entstanden Lackkratzer in Schadenshöhe von zirka 500 Euro. Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen der Tat. Hinweise bitte an die Polizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 9632122 oder per an E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.