Eine 52-jährige Autofahrerin ist frontal in einen entgegenkommenden Rettungswagen gefahren und dabei tödlich verletzt worden. Es sei unklar, warum die Frau am späten Samstagabend mit ihrem Wagen in Nierstein (Landkreis Mainz-Bingen) auf die Gegenfahrbahn geriet, teilte die Polizei mit. Sie wurde zunächst reanimiert, starb aber im Krankenhaus. Im Rettungswagen wurden zwei Sanitäter und zwei Patienten verletzt.