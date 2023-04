Ein Mann aus der Südpfalz ist nach monatelanger Flucht nach Deutschland ausgeliefert worden. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag berichten, war der 61-Jährige bereits vor zwei Jahren vom Landgericht Landau zu einer Haftstrafe verurteilt worden, weil er seine Ehefrau mit einem Messer erstochen hatte. Die Haft hatte der Mann jedoch nicht angetreten, sondern war geflüchtet.

Ende September 2022 nahmen Polizisten ihn in Paraguay fest. Am 1. April brachten Mitarbeiter des Landeskriminalamtes Rheinland-Pfalz den Südpfälzer nach Frankfurt, wo er der Bundespolizei übergeben und in eine Justizvollzugsanstalt gebracht wurde. Er muss eine Haftstrafe von 6 Jahren und 10 Monaten verbüßen.