Der 22-jährige Mann, der verdächtigt wird, am Freitagmittag in Speyer eine 23-jährige Frau erstochen zu haben, befindet sich mittlerweile in Haft. Das hat die Polizei am späten Samstagabend mitgeteilt. Demnach sei der Mann am Samstag einem Bereitschaftsrichter vorgeführt worden, der einen Untersuchungshaftbefehl wegen Totschlags erließ.

Ersten Erkenntnissen zufolge hatte der mutmaßliche Täter laut Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag in einer Wohnung auf die Frau eingestochen und sie dabei tödlich verletzt. Der Mann hatte sich noch vor Ort widerstandslos festnehmen lassen. Die Beziehung der Beteiligten sowie das Motiv und die Hintergründe der Tat sind bislang noch unklar.