Am Dienstagabend, 29. März, brannte es gegen 20.10 Uhr in einem Mehrfamilienhaus in der Neunkircher Carl-Ferdinand-Straße. Die 86-jährige Bewohnerin der Brandwohnung im zweiten Stock musste von der Feuerwehr per Drehleiter gerettet und schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht werden. Bei den Löscharbeiten wurden zudem zwei Feuerwehrmänner leicht verletzt. Das Mehrfamilienhaus sowie Nachbargebäude mussten evakuiert werden, Nachbarn kamen bei Bekannten sowie Notunterkünften der Stadt unter. Das Mehrfamilienhaus ist unbewohnbar, der Schaden beträgt ersten Schätzungen zufolge mehr als 100.000 Euro. Im Einsatz waren 65 Feuerwehrleute der Bezirke Neunkirchen-Innenstadt, Furpach und Wellesweiler. Der Einsatz war erst nach mehreren Stunden gegen 23 Uhr beendet. Die Polizei geht von einer fahrlässigen Brandstiftung aus: Die Bewohnerin der Brandwohnung soll das Feuer versehentlich beim Zeitungslesen durch ein Teelicht ausgelöst haben.