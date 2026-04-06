Eine Frau ist am Ostersonntag, 5. April, in Breuberg-Hainstadt (Odenwaldkreis) von einem unbekannten Mann mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei Südhessen war die 48-Jährige gegen 16 Uhr mit drei Freundinnen spazieren, als sie am Wegesrand stehen blieb, um eine Blume zu fotografieren. In diesem Moment näherte sich ein Mann, der zuvor mit dem Fahrrad an der Gruppe vorbeigefahren war, zu Fuß und griff die Frau mit einem Messer an.

Die Freundinnen der Frau eilten ihr zur Hilfe, woraufhin der Täter von seinem Opfer abließ und mit dem Fahrrad flüchtete. Die 48-Jährige erlitt so schwere Verletzungen, dass sie mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht werden musste.

Nach ersten Ermittlungen der Polizei gibt es keine Hinweise darauf, dass die Tat im Zusammenhang mit einer persönlichen Beziehung steht. Die Hintergründe und das Motiv des Angriffs sind bislang unklar. Die Polizei fahndet weiterhin nach dem Täter.