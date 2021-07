In Nordrhein-Westfalen wurde eine Elektrofahrradfahrerin bei einem Wildunfall schwer verletzt.

Die 46-Jährige kollidierte am Sonntag in Steinfurt mit einem Reh und stürzte, teilte die Polizei in der Stadt am Montag mit. Sie kam in ein Krankenhaus. Nach Angaben der Beamten kam das Reh plötzlich aus einem Feld gelaufen und stieß mit der Frau auf ihrem Pedelec zusammen. Während die Frau von Rettungskräften versorgt werden musste, blieb das Tier unverletzt und lief davon.