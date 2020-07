Eine wütende Frau hat an einer Tankstelle in Kaiserslautern eine Kundin attackiert und anschließend zwei Polizeibeamte verletzt. Die 52-Jährige sei in eine psychiatrische Klinik gebracht worden, teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Zunächst war die Frau am Mittwoch auf eine 43-jährige Handynutzerin losgegangen, weil sie glaubte, diese mache eine Video von ihr. Ein weiterer Kunde eilte zur Hilfe, die Angreiferin floh. Sie wurde kurz darauf von einer Polizeistreife angehalten. Vehement habe sie sich gegen die Festnahme gewehrt und die Beamten angegriffen, so die Polizei.