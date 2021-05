Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD) hat am Mittwoch ihren Rücktritt eingereicht. Sie habe dies am Morgen in der Sitzung des Bundeskabinetts mitgeteilt, hieß es von ihrem Ministerium. Hintergrund sind demnach die Vorwürfe gegen Giffey wegen ihrer Doktorarbeit.