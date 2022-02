Frankreichs Botschafterin in der Bundesrepublik, Anne-Marie Descôtes, findet Kritik an Deutschland wegen des Neins zu Waffenlieferungen an die Ukraine „ein bisschen unfair“. Deutschland helfe der Ukraine „massiv, auch wirtschaftlich“, sagte die Diplomatin im Interview mit der RHEINPFALZ. Im Ukraine-Konflikt gelte es, mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin zu sprechen. „Aber wir müssen auch klare Kante zeigen“, betonte Descôtes. Sie verteidigte zugleich das sogenannte Normandie-Format, bei dem Deutschland, Frankreich, die Ukraine und Russland gemeinsam nach einer Lösung in dem Konflikt suchen – bisher vergeblich. Frankreich halte an diesem Format fest, „weil es nicht Besseres gibt“ und bisher „nichts besser funktioniert“ habe.

Mit Blick auf Mali, dessen Regierung Frankreichs Botschafter ausgewiesen hat, sagte Descôtes zu einem möglichen Abzug der französischen Soldaten aus dem afrikanischen Land, dass alles, was Frankreich in Mali mache, mit Deutschland besprochen werde. „Wir werden nichts tun, ohne die Partner zu informieren.“ Im Rahmen von zwei Missionen sind derzeit bis zu 1700 Bundeswehrsoldaten in Mali im Einsatz.

