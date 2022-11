Titelverteidiger Frankreich hat sich in seinem ersten Spiel bei der Fußball-Weltmeisterschaft keine Blöße gegeben. Die Mannschaft um Starstürmer Kylian Mbappe gewann am Dienstagabend mühelos gegen Australien 4:1 (2:1). Craig Goodwin schoss den Außenseiter auf Vorlage des ehemaligen Bundesligaprofis Mathew Leckie im Al-Dschanub Stadion in Al-Wakra in der neunten Minute in Führung. Adrien Rabiot (27.) und Olivier Giroud (32.) drehten die Partie der Gruppe D vor 40.875 Zuschauern noch in der ersten Halbzeit. Mbappe (68.) und erneut Giroud (71.) erhöhten per Kopf.

Frankreich tat sich in der Anfangsphase schwer, feierte am Ende aber einen souveränen Sieg gefeiert. Und das ohne die verletzten Stars Benzema, Kanté, Nkunku und Pogba. Nun kommt womöglich auch noch Bayern-Profi Lucas Hernandez hinzu. Der Weltmeister ist früh verletzt ausgewechselt worden. Hernandez fasste sich gegen Australien nach einer verunglückten Abwehraktion ans rechte Knie und musste vom Platz. Die Australier gingen bei diesem Angriff durch Craig Goodwin (9.) in Führung. Hernandez wurde daraufhin von seinem Bruder Theo ersetzt.

Erstmals seit Brasilien 2006 gelang einem Titelverteidiger damit im ersten Spiel der WM wieder ein Sieg. Frankreichs Trainer Didier Deschamps hatte in der Startelf auf Benjamin Pavard, Dayot Upamecano und Lucas Hernandez von Bayern München gesetzt.