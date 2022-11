Titelverteidiger Frankreich hat als erstes Team das Achtelfinale der Fußball-WM in Katar erreicht. Der Weltmeister gewann mit einem 2:1 (0:0) gegen Dänemark auch sein zweites Gruppenspiel und steht vorzeitig in der Runde der letzten 16. Superstar Kylian Mbappe (61., 86.) traf im Stadion 974 in Doha für die Auswahl von Trainer Didier Deschamps, Andreas Christensen (68.) gelang der zwischenzeitliche Ausgleich. Die Dänen haben somit weiter nur einen Punkt auf dem Konto und brauchen am letzten Spieltag einen Sieg gegen Australien, um noch eine Chance auf die K.o.-Runde zu haben.