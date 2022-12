Frankreich steht im Endspiel der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar und hat am Sonntag die Chance, seinen Titel aus dem Jahr 2018 zu verteidigen. Die Mannschaft von Didier Deschamps besiegte am Mittwoch im „Bruderduell“ Marokko 2:0 (1:0) und trifft im Finale auf Argentinien um Lionel Messi, das am Dienstag gegen Kroatien 3:0 gewann.

Die Franzosen gingen gegen den Überraschungshalbfinalisten aus Marokko durch Theo Hernandez früh 1:0 in Führung (5.). Die Marokkaner, die als erstes Team aus Afrika überhaupt die Runde der letzten Vier erreicht hatten, lieferten dem Weltmeister im Anschluss einen großen Kampf, es gab Torchancen auf beiden Seiten.

Für die Entscheidung sorgte elf Minuten vor dem Ende der regulären Spielzeit der gerade eingewechselte Randal Kolo Muani. Der Stürmer des Bundesligisten Eintracht Frankfurt staubte nach einem Schuss von Kylian Mbappé aus kurzer Distanz zum 2:0 ab (79.).