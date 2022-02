Frankreich und einige europäische Partner sowie Kanada wollen ihre Militäreinsätze Barkhane und Takuba zur Terrorbekämpfung in Mali beenden. Hintergrund seien die Verschiebung der Wahlen und „zahlreiche Behinderungen“ durch die malische Militärjunta, teilte der Élysée am Donnerstag mit. Die Bundeswehr nimmt nicht an diesen Einsätzen teil. Die deutschen Soldaten sind im Rahmen einer UN- und einer EU-Ausbildungsmission in Mali.