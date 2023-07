Wo nur steckt der kleine Émile - unter großer öffentlicher Anteilnahme läuft in Frankreich eine fieberhafte Suche nach einem in einem Bergdorf verschwundenen Zweieinhalbjährigen. Der Junge war bei seinen Großeltern im südfranzösischen Le Vernet im Urlaub, als diese ihn am Samstagabend aus dem Blick verloren, wie die Zeitung „Le Figaro“ am Montag berichtete. Zwei Zeugen sahen den Jungen noch eine Straße herunterlaufen, wähnten ihn in dem 125-Einwohner-Ort aber nicht in Gefahr. Einer Suchaktion von Polizei und Feuerwehr mit Hubschraubern und Drohnen schlossen sich nicht nur die Einwohner, sondern auch über 100 weitere Freiwillige an. Dabei sollen laut Medienberichten auch Sprachnachrichten der Mutter vorgespielt worden sein, um das Kind aus möglichen Verstecken zu locken.

In einem Umkreis von fünf Kilometern wurde auch mit Spürhunden nach dem Jungen gesucht, der offenbar schon gut zu Fuß ist. An eine Entführung des Kindes will der Bürgermeister des Ortes aktuell noch nicht glauben. In der kleinen Gemeinde fielen Fremde sofort auf, sagte er den Medien. Er könne sich vorstellen, dass das Kind sich in der bergigen Umgebung in 1200 Metern Höhe verlaufen oder irgendwo versteckt habe.