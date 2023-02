Das Frankfurter Jungunternehmen Circolution testet zurzeit eine klimafreundlichere Verpackungsalternative zu Kunststoff und Glas in einem Rewe-Markt. Der Edelstahlbecher namens „Anita in Steel“ wurde in Zusammenarbeit mit dem Schweizer Lebensmittelhersteller Nesquik entwickelt und soll in das bereits bestehende Mehrwegsystem in Supermärkte eingebunden werden können. Mehr zum Thema finden Sie in unserem Bericht.