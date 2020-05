Die Polizei hat am Samstag einen 25 Jahre alten Frankenthaler festgenommen, der verdächtigt wird, zwei Frauen in der Stadt attackiert zu haben. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, soll der 25-Jährige am Samstagabend einer 62 Jahre alten Frau, die mit ihrem 3-jährigen Enkel im Albrecht-Dürer-Ring spazieren war, ohne erkennbaren Grund in den Rücken gesprungen sein und sie getreten haben. Danach sei der vom Opfer als rothaariger Mann beschriebene Täter in ein anliegendes Mehrfamilienhaus geflüchtet.

Bereits am 16. Mai war laut Polizei in der Nähe des Tatorts vom Samstag eine 28-jährige Frau von einem rothaarigen Täter angegriffen worden. Die 28-Jährige war mit einem Kinderwagen unterwegs.

„Infolge interner Ermittlungen der Polizei erhärtete sich ein Tatverdacht gegen einen 25-jährigen Frankenthaler“, so die Polizei. Er wurde festgenommen, nach einer Durchsuchung seiner Wohnung wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Ermittlungen zu den Taten dauern laut Polizei an. Weitere Geschädigte sowie Zeugen werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Frankenthal (06233/313-0) oder an die Polizeiwache Maxdorf (06237/934-100) zu wenden.