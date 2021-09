Am Samstag informierte ein Autofahrer die Autobahnpolizei in Ruchheim, dass auf der Bundesstraße 9 am Autobahndreieck Ludwigshafen in Richtung Frankenthal ein sehr unsicher fahrender BMW unterwegs sei. Wie die Polizei mitteilte, habe eine sofort entsandte Streife den BMW-Fahrer kurze Zeit später lokalisieren und einer Kontrolle unterziehen können. Nach einem freiwilligen Alkoholtest bei dem 67-jährigen Fahrer aus dem Rhein-Pfalz-Kreis hätten die Beamten ihren Augen kaum getraut, wie es heißt, als der Alkomat eine Blutalkoholkonzentration von über 5 Promille angezeigt habe. Um einen technischen Defekt des Geräts auszuschließen, wurde der Test mit einem zweiten Gerät wiederholt, so die Polizei. Hierbei hab sich jedoch das ungewöhnlich hohe Ergebnis bestätigt. Dem Mann wurde der Führerschein abgenommen. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.