Totschlag lastet die Staatsanwaltschaft einem 32-Jährigen an, der im Juli vergangenen Jahres seine Mutter in deren Wohnung in Frankenthal getötet haben soll.

Insgesamt 32 Mal soll der Mann laut Anklage mit einem Messer mit einer Klingenlänge von rund 20 Zentimetern am Abend auf seine 55-jährige Mutter eingestochen haben. Das Opfer sei an den erlittenen Verletzungen verblutet. Gemeldet war der Angeklagte in der Wohnung der Mutter nicht. Nach eigener Aussage besaß der gebürtige Bad Dürkheimer eine Postmeldeadresse und übernachtete nur zeitweise bei seiner Mutter.

Zum Prozessauftakt Anklageschrift verlesen

Zwei weitere Anklagepunkte umfassen den unerlaubten Anbau von Cannabis im Keller und im Garten der mütterlichen Wohnung. Seit der Tat sitzt der Angeklagte in Haft. Zum Prozessauftakt am gestrigen Freitag wurde vor dem Landgericht Frankenthal lediglich die Anklage verlesen.