Schwer verletzt hat sich ein Radfahrer, der am Samstagmittag in Frankeneck (Kreis Bad Dürkheim) mit einem Bus zusammengestoßen ist. Das teilt die Polizei mit. Aus bislang ungeklärter Ursache sei der Pedelec-Fahrer gegen 12.20 Uhr an der Einmündung der L499 zur B39 mit dem Bus des Schienenersatzverkehrs kollidiert und danach auf die Fahrbahn gestürzt. Der Fahrradfahrer wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Seine Personalien stehen laut Polizei noch nicht fest. An Pedelec und Bus entstanden Sachschäden in Höhe von 300 Euro. Die B39 musste für kurze Zeit komplett und im weiteren Verlauf aus Richtung Kaiserslautern kommend einseitig gesperrt werden.