Ehemalige Fußball-Stars haben am Sonntag gezeigt, dass sie noch viel Ballgefühl haben. Weltmeister Frank Mill, Europameister Hansi Müller, der deutsche Meister Maurizio Gaudino sowie der ehemalige Star des SV Waldhof Mannheim, Karl-Heinz Bührer, warben für eine neue Trendsportart: Teqball oder Tapton. Das ist eine Art Fußball-Tennis, das auf einer umgebauten Tischtennis-Platte gespielt wird. Etwa 1800 Euro kostet so eine Platte. Das prominente Fußballer-Quartett demonstrierte beim Heimspieltag der Tennis-Zweitliga-Herren des BASF TC Ludwigshafen den Trend aus Südamerika. „Teqball ist super. Gerade für Kinder ist es hervorragend, um sie technisch zu schulen. Das ist eine wahnsinnige Idee“, glaubt Gaudino. Mittlerweile gibt es in vielen Ländern Turniere und Meisterschaften.