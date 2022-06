Frank Kramer wird neuer Trainer des Fußball-Bundesligisten FC Schalke 04. Das bestätigte der Aufsteiger am Dienstag rund eine Stunde vor der Vorstellung bei einer Pressekonferenz. Kramer tritt auf Schalke die Nachfolge von Interimscoach Mike Büskens an. Er war am 20. April beim späteren Absteiger Arminia Bielefeld freigestellt worden.