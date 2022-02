Er hat den Rekord: Francesco Friedrich hat als erster Pilot der Welt zum zweiten Mal olympisches Doppel-Gold gewonnen. Das hat es in der Historie der Sportart seit 1924 noch nicht gegeben. Nach dem abschließenden vierten Lauf im Viererbob am Sonntag im Sliding Centre Yanqing lag der Rekordweltmeister vom BSC Sachsen Oberbärenburg mit Candy Bauer, Thorsten Margis und Alexander Schüller mit 37 Hundertstelsekunden Vorsprung vor dem Berchtesgadener Johannes Lochner vorn. Christoph Hafer vom BC Bad Feilnbach hat als Vierter die Medaillenränge knapp verfehlt. Der Abstand auf den Kanadier Justin Kripps betrug nur sechs Hundertstelsekunden. Nach 109 Entscheidungen steht Deutschland auf Rang zwei im Medaillenspiegel hinter Norwegen. Team D gewann zwölf Gold-, zehn Silber- und fünf Bronzemedaillen. Die Olympischen Spiele in China gehen am Sonntag (13 Uhr) mit der Schlussfeier im Pekinger Vogelnest zu Ende. Die deutsche Mannschaft wird von Fahnenträer Thorsten Margis ins Stadion geführt, der Stunden zuvor im Gold-Vierer saß.