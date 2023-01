Noch ein Jahr hat die Gemeinde Bobenheim-Roxheim Zeit, um zu entscheiden, ob sie weiterhin eine integrative Kindertagesstätte betreiben will. Der Gemeinderat hat einer Vereinbarung mit dem Rhein-Pfalz-Kreis zugestimmt, wonach die Betreuung von zehn behinderten Kindern in der Kita Breslauer Straße noch bis Ende 2023 nach den bisher geltenden Regeln vergütet wird. Gemäß dem Bundesteilhabegesetz müsste eigentlich schon 2023 von einer Pauschale auf individuelle Vergütungssätze umgestellt werden. Das erhöhe den Verwaltungsaufwand enorm, heißt es vonseiten der Gemeindeverwaltung, denn der heilpädagogische Bedarf der Kinder müsse zeitintensiv anhand ärztlicher Gutachten und Entwicklungsplänen ermittelt werden. Man rechnet deshalb mit Mindereinnahmen. Die Verhandlungen über die neue Art der Finanzierung solcher Kita-Plätze seien noch nicht abgeschlossen. Am Ende steht die Frage, ob Bobenheim-Roxheim den integrativen Förderansatz in der Einrichtung aufgibt. Das ist schon unter einem anderen Aspekt ein Thema, denn wenn die Kita Breslauer Straße ein Regelkindergarten wäre, könnten mehr Kinder dort betreut werden. In Bobenheim-Roxheim herrscht ein Mangel an Kitaplätzen.