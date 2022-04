Pünktlich zum Landauer Frühlingsfest legt der Regen heute eine Pause ein. Mit Winterjacke und Sonnenbrille flanieren die Leute durch die Fußgängerzone und gönnen sich auf dem Deutsch-Französischen Bauernmarkt etwas Leckeres zu Essen. Es herrscht aktuell Hochbetrieb in der Stadt. Jung und Alt, Pfälzer und Nicht-Pfälzer tummeln sich unter den bunten Wimpeln, die zurzeit die Landauer Gassen schmücken. Dazu liefern Straßenmusiker die passende Hintergrundmusik. Hier und da läuft man einem Kind entgegen, das stolz seinen knallbunten Heliumballon Spazieren trägt. Für die Großen gibt es Blumen und frühlingshafte Türkränze mit Federschmuck auf dem Markt zu entdecken. Und in den geöffneten Geschäften ist zum ersten Mal seit zwei Jahren Einkaufen auch ohne Mund-Nasen-Schutz wieder möglich. Dennoch halten noch viele Besucher an ihrem inzwischen vertraut gewordenen Accessoire fest. Wer jetzt noch Lust bekommen hat: Die Geschäfte und die Buden auf dem Markt sind noch bis 18 Uhr geöffnet.