In der Pfalz hat die Frühkartoffel-Ernte begonnen. Das teilte die Pfälzische Früh-, Speise- und Veredlungskartoffel-Erzeugergemeinschaft w. V. am Freitag mit. Die ersten „Pfälzer Grumbeere“ der Saison kämen demnach in kleineren Mengen und als Sackware in den Verkauf – zunächst in ausgewählten Hofläden und Marktständen. Im Vergleich zu anderen deutschen Kartoffeln-Anbauregionen liege der Erntevorsprung im Südwesten derzeit bei knapp zwei Wochen, heißt es weiter.