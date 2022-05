Dank einer weiteren Frühjahrsbelebung am Arbeitsmarkt ist die Arbeitslosigkeit in Deutschland weiter gesunken. Im April waren 2,309 Millionen Menschen ohne Job. Das sind 53 000 weniger als im März und 462 000 weniger als vor einem Jahr, wie die Bundesagentur für Arbeit am Dienstag mitteilte. Die Arbeitslosenquote sank um 0,1 Punkte auf 5,0 Prozent.

Die Arbeitslosigkeit in Rheinland-Pfalz ist im April ebenfalls zurückgegangen. 97.700 Frauen und Männer waren arbeitslos, wie die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit am Dienstag mitteilte. Das waren 2800 oder 2,8 Prozent weniger als im März. Im Vergleich zum Vorjahr lag das Minus bei 18,7 Prozent.

Die Arbeitslosenquote betrug im April 4,3 Prozent. Vier Wochen zuvor hatte sie noch bei 4,5 Prozent gelegen und vor einem Jahr bei 5,3 Prozent.

„Bislang sind die Auswirkungen des Ukraine-Krieges auf dem Arbeitsmarkt noch nicht spürbar“, sagte die Chefin der Regionaldirektion, Heidrun Schulz. Die Arbeitslosigkeit sei wieder unter den Wert von 100 000 gesunken, hob Schulz hervor. Gegenüber April 2019 seien nur noch knapp 1600 Arbeitslose mehr gezählt worden. „Die Zahl der gemeldeten Arbeitsstellen befindet sich auf hohem Niveau.“