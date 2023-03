Der frühere US-Serienstar Robert Blake ist im Alter von 89 Jahren gestorben. Der Schauspieler sei einem Herzversagen erlegen, berichtete am Donnerstag die Branchen-Website Deadline unter Berufung auf seine Nichte Noreen Austin. Blake war unter anderem als Star der Krimiserie „Baretta“ und aus dem Film „Kaltblütig“ bekannt, in dem er in die Rolle eines Mörders schlüpfte.

Überschattet wurde die Karriere des Schauspielers von dem Vorwurf, dass er seine Frau Bonny Lee Bakley umgebracht habe. Ein Strafgericht befand ihn zwar 2005 für unschuldig. In einem späteren Zivilprozess wurde er aber verurteilt, 30 Millionen Dollar an die Familie von Bakley zu zahlen.

Blake hatte stets seine Unschuld beteuert. Dem Schauspieler wurde vorgeworfen, er habe nur sechs Monate nach der Hochzeit seine Frau im Mai 2001 nach einem gemeinsamen Restaurantbesuch im Auto erschossen. Er selbst sagte dagegen aus, er sei noch einmal in das Lokal zurückgegangen, um seine Pistole zu suchen, die ihm aus der Tasche gefallen sei. Als er zurückgekommen sei, habe er seine Frau tot aufgefunden.