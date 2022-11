Harald Braner, gebürtiger Wormser, beim SV Horchheim und Wormatia Worms groß geworden, ist im Alter von 79 Jahren in seiner Heimatstadt gestorben. Der Mann mit der „linken Klebe“ stand in der Mannschaft des 1. FC Kaiserslautern, die am 24. August 1963, dem ersten Spieltag der Fußball-Bundesliga überhaupt, ein 1:1 bei Eintracht Frankfurt erkämpfte. Braner hat in 88 Bundesligaspielen für den FCK zwischen 1963 und 1967 zwölf Tore geschossen. In der damals zweitklassigen Regionalliga bestritt der Linksaußen 184 Spiele für Wormatia, SSV Reutlingen und den VfL Osnabrück, und erzielte 57 Tore.