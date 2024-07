Der ehemalige Präsident des 1. FC Kaiserslautern, Udo Sopp, ist tot. Das teilt der Verein am Mittwochmorgen auf seinen Kanälen in den sozialen Netzwerken mit. Sopp, eigentlich Pfarrer, 1959 wurde er in der Lauterer Lukaskirche ordiniert, fungierte von 1981 bis 1985 als FCK-Präsident. Er wurde 89 Jahre alt, so der Verein. Von 1973 bis 1981 war der gebürtige Wuppertaler unter Willi Müller zudem Vizepräsident.