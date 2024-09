Im vergangenen Jahr sind in Rheinland-Pfalz gut 60.000 Fotovoltaikanlagen mit einer Leistung von rund 980 Megawatt zugebaut worden. Dies ist laut Energieatlas Rheinland-Pfalz der bislang höchste Zubau innerhalb eines Jahres. Auch die Windkraft konnte demnach mit 146 Megawatt neu erschlossener Leistung überproportional zulegen. Die Ausbauziele des Landes für erneuerbare Energien – 500 Megawatt pro Jahr – sind damit um mehr als das Doppelte übertroffen worden. Insgesamt gab es im Land im vorigen Jahr rund 216.000 Fotovoltaikanlagen mit einer Gesamtleistung von 4138 Megawatt.

Die gut 1800 Windkraftanlagen kamen auf eine Leistung von 4022 Megawatt. Damit gibt es in Rheinland-Pfalz rund 8600 Megawatt an installierter Bruttoleistung, die aus erneuerbaren Energien stammen. 65 Prozent der neu errichteten Fotovoltaikanlagen waren kleiner als 10 Kilowatt – wurden also wohl vor allem auf privaten Dächern oder, als Steckersolargeräte, an Fassaden und Balkonen installiert. Die größte Leistungssteigerung beim Zubau entfällt auf größere Freiflächenanlagen: Alleine 41 Prozent der neu gebauten Leistung stammen von Fotovoltaikanlagen, die über 750 Kilowatt liefern. Damit setzt sich ein Trend der letzten Jahre fort: Den stärksten Zubau bei der Photovoltaik gibt es weiter im privaten Sektor und bei Großanlagen.