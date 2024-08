Der schnellste Mensch der Welt heißt Noah Lyles. Der 27-jährige US-Amerikaner, im vergangenen Jahr dreifacher Weltmeister in Budapest, gewann am Sonntagabend das mit Spannung erwartete Finale über 100 Meter in einem Fotofinish vor Kishane Thompson. Beide wurden mit 9,79 Sekunden gestoppt, für beide war es eine persönliche Bestleistung, ebenso für den Bronzemedaillengewinner, Lyles’ Teamkollege Fred Kerley (9,81). In einem der schnellsten Rennen aller Zeiten lief selbst der Letzte, der Jamaikaner Oblique Seville, noch 9,91. Sekunden.

Der deutsche Rekordmann Owen Ansah war überraschend im Vorlauf gescheitert, sein Teamkollege und 200-Meter-Spezialist Joshua Hartmann im Halbfinale.