Es sieht aktuell nicht danach aus, als könnte der 1. FC Kaiserslautern mit einem positiven Gefühl in die Sommerpause gehen. Gegen Fortuna Düsseldorf liegen die anfangs forschen Roten Teufel im Zweitliga-Saisonfinale mit 0:1 zurück. Dawid Kownacki schoss den Gast in der 17. Spielminute in Front. Zusätzlich bitter: Kapitän Jean Zimmer sah in der 25. Minute wegen einer Notbremse die Rote Karte. Der FCK muss in numerischer Unterzahl versuchen, eine Wende herbeizuführen.