Das von Fans und Künstler langersehnte Mark Forster-Konzert auf dem Betzenberg in Kaiserslautern im Juni ist in den Herbst verlegt worden. Wie Mark Forster auf seinem Instagram-Kanal schrieb, wird es das Stadionkonzert erst am 24. September geben.

Grund für die Verlegung sei die Corona-Lage. Forster: „Ich kanns kaum erwarten mit euch einen unvergesslichen Abend zu verbringen, sobald es wieder sicher ist.“ Bereits gekaufte Tickets behalten ihre Gültigkeit, es gibt auch noch Karten im Vorverkauf.

Ursprünglich sollte Forsters Heimspiel am 29. August 2020 stattfinden, es wurde bereits mehrmals verschoben.