„Aufgrund der hohen Energiepreise und der Angst vor einer Energiemangellage ist die Nachfrage nach Brennholz in diesem Winter so hoch, dass sie nicht gedeckt werden kann. Kaminholz ist damit also zu einem knappen und nicht mehr günstigen Energieträger geworden“, erklärt Frank Stipp, Leiter des Forstamts Bad Dürkheim.

Keine Nachfällungen geplant

„Wir sind förmlich durch den Boom überrannt worden“, berichtet Stipp und ergänzt: „Inzwischen sind wir für diesen Winter ausverkauft. Die Nachfrage kann aus unseren Wäldern nicht mehr gedeckt werden.“ Ausverkauft im engeren Sinne seien der Staatswald und Limburg-Dürkheimer-Wald. Deswegen nehme das Forstamt keine Bestellungen mehr an.

Nachfällungen für den Notfall sind laut Stipp nicht vorgesehen. „Eine Ausplünderung der Wälder findet nicht statt“, bekräftigt er.

