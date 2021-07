Die Flutkatastrophe in der Eifel, speziell im Kreis Ahrweiler, hat Auswirkungen auf das ADAC GT-Masters und seine Rahmenserien. Die vom 6. bis 8. August geplanten Rennen auf dem Nürburgring wurden verschoben.

Diese Entscheidung hat der ADAC getroffen, da die Rennstrecke mit ihrer Infrastruktur als Zentrale für die Koordination der Hilfsmaßnahmen in der Region genutzt wird. Momentan wird ein möglicher Nachholtermin gesucht. Betroffen ist von der Verlegung das BWR-Team. Der neugegründete Rennstall aus Neustadt hatte als Vorbereitung auf dieses Rennwochenende bereits am 29. Juli Testfahrten auf dem Nürburgring geplant. Wie’s weitergeht? „Wir müssen flexibel sein und abwarten, was der ADAC zustande bringt“, erklärt BWR-Teamchef Erich Baumgärtner. Statt sich auf Test und Rennen vorzubereiten ist jetzt Innendienst angesagt. Denn das Team hat sich einen eigenen, gebrauchten Simulator angeschafft, um unabhängig vom DTM-Team Rosberg zu sein. „Den müssen wir jetzt in Gang bringen“, sagt Baumgärtner. Wenn der läuft, geht’s Mitte August in Oschersleben wieder zum Testen.