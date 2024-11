Wer wird den Sieg bei der US-Wahl davontragen: Donald Trump oder Kamala Harris? Das Rennen um das Amt des Präsidenten ist denkbar knapp. Wem rechnen die Pirmasenser bessere Chancen aus?

Zweibrücken soll eine Hundewiese bekommen. Der Vorschlag ist nicht neu. Jetzt wird er wieder aufgegriffen. Die Idee eines RHEINPFALZ-Lesers lässt sich aber nicht umsetzen.

Seit fast zwei Wochen steht auf dem Waldplatz bei Rodalben vor dem Zugang zum Trimm-dich-Pfad ein verwaistes Kleinfahrzeug ohne Nummernschild und Tüv-Zulassung. Der Opel Agila eckt an bei Wanderern und Joggern.

Schwer angetrunken hatte er Anfang März einen Verkehrsunfall mit hohem Schaden verursacht. Am Mittwoch erhielt ein Mann deshalb seine Strafe am Zweibrücker Amtsgericht.

Julia gärtnert: Astern, Dahlien und Sonnenblumen bringen jetzt Farbe in den Garten. Oder zumindest in Nachbars Garten. Denn das mit dem Überwintern der Dahlien hat bei RHEINPFALZ-Redakteurin Julia Luttenberger nicht so funktioniert, wie sie sich das vorgestellt hatte.

Die SPD-Fraktion im Stadtrat Pirmasens macht sich stark für öffentliche Trinkwasserbrunnen in der Innenstadt und im Strecktalpark. In einem Antrag für die nächste Sitzung am 11. November fordern die Sozialdemokraten, dass die Stadtverwaltung solche Brunnen aufstellt.

Das Hengstbacher Rosengärtchen, sprich die Buswendeschleife in der Hengstbacher Straße, soll verschönert werden. Das hat der Umwelt- und Servicebetrieb Zweibrücken UBZ geplant. Aber nicht allen gefällt das.

Der Sportverein (SV) Lambsborn möchte seinen Hartplatz in einen Rasenplatz umbauen. Obwohl der Gemeinderat jetzt sein Einverständnis dazu gegeben hat, ist noch unklar, ob es tatsächlich so kommt.