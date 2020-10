Ein Ford, der auf dem Gelände eines Einkaufsmarkts in Frankenthal-Studernheim abgestellt war, ist am Mittwochabend völlig ausgebrannt. Darüber hat die Freiwillige Feuerwehr Frankenthal am Donnerstag informiert. Nach ihren Angaben war der Alarm um 21.48 Uhr eingegangen. Trotz des schnellen Eintreffens des ersten Löschfahrzeugs habe man einen Totalschaden nicht mehr verhindern können, heißt es im Einsatzbericht; im Motorraum habe sich zu diesem Zeitpunkt bereits ein „Vollbrand“ entwickelt gehabt. Die Einsatzkräfte löschten das Feuer unter Atemschutz. Die weiteren Ermittlungen hat die Polizeiinspektion Frankenthal übernommen. Zur Schadenshöhe könne man noch keine Angaben machen, sagte ein Sprecher auf Anfrage. Mutmaßliche Brandursache sei nach Hinweisen der Feuerwehr ein „technischer Defekt“.